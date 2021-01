Ludwigshafen.In der Nacht zum Sonntag ist in der Speyerer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, war das zweigeschossige Haus beim Eintreffen der Feuerwehr stark verraucht. Der Brandherd brach im Keller aus und konnte schnell gelöscht werden. Die Bewohner brachten sich vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

