Brennender Container

Die Flammen griffen auf Paletten und einen Bürocontainer über. © Polizei

Edenkoben.Auf 50 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Brand auf einem Firmengelände in Edenkoben entstanden ist. Eine Rauchsäule war weithin sichtbar. Laut Polizeibericht vom Wochenende war das Feuer am Samstagmittag aus noch unbekannter Ursache in einem Müllcontainer ausgebrochen, die Flammen griffen auf Paletten und einen Bürocontainer über, der völlig zerstört wurde.

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.02.2018