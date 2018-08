Brennendes Kranfahrzeug sorgt für Stau

Anzeige

Rhein-Neckar.Der Brand eines 60 Tonnen schweren Kranfahrzeugs hat gestern einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst und für enorme Verkehrsbehinderungen im Rhein-Neckar-Kreis gesorgt. Der Koloss hatte gegen 8.30 Uhr auf der B 3 bei Nußloch Feuer gefangen und war in kürzester Zeit in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Polizei ließ der Fahrer den Lkw auf dem Seitenstreifen in Richtung Wiesloch ausrollen, als er den Brand bemerkte. Er konnte das Führerhaus gerade noch unverletzt verlassen, bevor das Fahrzeug lichterloh brannte.

„Durch die enorme Hitze sind zwei Reifen explodiert“, erklärt ein Polizeisprecher. Der Knall sei noch in zwei bis drei Kilometern Entfernung deutlich zu hören gewesen, sagt eine Mitarbeiterin dieser Zeitung, die am Morgen auf den Wieslocher Wiesen mit ihrem Hund unterwegs war. „Am Himmel war eine große Rauchsäule zu sehen und es hat gestunken“, berichtet sie.

35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Nußloch, Sandhausen und Leimen sind laut Polizei in der Folge im Einsatz gewesen, um den brennenden Schwerlastkran zu löschen. Gegen 9.30 Uhr sei das Feuer schließlich aus gewesen.