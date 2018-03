Brücke bei Lorsch wird saniert

Anzeige

Lorsch.Auf der Autobahn 67 bei Lorsch wird von morgen an bis voraussichtlich Ende November eine Brücke saniert, die dort über eine Bahnstrecke führt. Wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil mitteilt, wird zunächst eine provisorische Auffahrt von der B 47 zur A 67 eingerichtet, bevor die Brücke in drei Abschnitten an der Reihe ist. Während der Arbeiten sollen auf der Autobahn alle Fahrspuren erhalten bleiben – in wechselnden Verkehrsführungen. An der 35 Jahre alten Brücke müssen unter anderem Schäden am Beton beseitigt und eine Übergangskonstruktion getauscht werden. Auch ein Teil der dort verlaufenden Lärmschutzwand wird erneuert. Die Kosten liegen bei 1,7 Millionen Euro. cs