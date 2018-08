Brücke im Blitzlichtgewitter

Worms.Strahlen kann der 79-jährige Mann mit seinen stahlblauen Augen noch immer. Aber nach 40 Minuten Blitzlichtgewitter und Autogramme schreiben auf der Fußgängerbrücke, die der Wormser Volksmund nach ihm benannt hat, geht auch dem stärksten Haudegen die Puste aus. Vor dem Empfang im Wormser Rathaus lässt Terence Hill ausrichten, dass er eigentlich gar keine Lust mehr auf weitere Fotos hat. Deswegen werden die Fotografen gebeten, sich ein wenig zurückzuhalten und nur noch den Eintrag ins Goldene Buch abzulichten.

Erst mal Ruhe

Dann hat Terence Hill bis zum Abend erst einmal seine Ruhe. Im Wormatia-Stadion zeigt er seinen neuen Film „Mein Name ist Somebody“ in einer großen Open Air-Veranstaltung. Rund 5000 Zuschauer verfolgen das Spektakel und feiern den Mann, der sich einst gemeinsam mit Bud Spencer durch zahlreiche Italo-Western prügelte. Allerdings hat ihn der Rummel des Nachmittags offenbar so gestresst, dass er das Pressegespräch am Abend absagt und auch bei der Eröffnung des Filmabends nicht mehr fotografier werden möchte.

„Es ist eine sehr große Ehre für mich“, sagt Terence Hill in gutem Deutsch darüber, dass sie in Worms eine Brücke nach ihm benannt haben. Immerhin ist der Sohn eines italienischen Vaters und einer deutschen Mutter die ersten sechs Jahre seines Lebens in Dresden aufgewachsen. Schon vor mehr als 50 Jahren war er zu Gast in Worms, um den Film „Die Nibelungen“ vorzustellen. Er spielte den Giselher. „Und ich habe den Gernot bei den Nibelungenfestspielen gespielt“, sagt Peter Englert zum großen Kollegen.

Es finde hier also eigentlich eine Familienzusammenführung statt, flachsen die beiden. Englert hat vor zwei Jahren den Anstoß zur vorzeitigen Brückentaufe gegeben. Weil es der Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel versäumt hatte, ihn wie versprochen zur Einweihung der Karl-Kübel-Brücke – wie sie offiziell heißt – einzuladen, taufte Englert das Bauwerk in Terence-Hill-Brücke. Die Wormser Bürger übernahmen den Namen. Und Michael Kissel machte wohl oder übel gute Miene zum satirischen Spiel.

Die Vertreter der Karl-Kübel-Stiftung, benannt nach dem Unternehmer und Wohltäter, sind auch auf der Brücke und begrüßen den Schauspieler. Weil Terence Hill in seinen Filmen mit Bud Spencer stets einen Apfel aß, haben sie ihm einen kleinen „Kübel mit Äpfeln“ mitgebracht, wie Stiftungsmitarbeiter Jürgen Wüst lächelnd erklärt.

Biss in den Apfel

Die Stiftung war im Frühsommer keineswegs begeistert, als der Wormser Oberbürgermeister den Brückennamen um den von Terence Hill ergänzen wollte. Gleichwohl will Wüst durch den Besuch zeigen, dass Karl Kübel keine eingestaubte Persönlichkeit des vergangenen Jahrhunderts ist, sondern ein Brückenbauer zu Familien, die Begleitung benötigen. Und so nutzt er die Gelegenheit, um die Werbetrommel für das aktuelle Stiftungsprojekt „Drop In“ als offene Anlaufstelle für Familien zu rühren. Terence Hill greift und beißt beherzt zu und lässt sich den Apfel schmecken, während die Fotoapparate weiter klicken.

Und dann nimmt sich der Star noch ausgiebig Zeit, um jede Menge Dinge zu signieren, die die mehreren Hundert Menschen zur „Terence- Hill-Brücke“ mitgebracht haben. Anita Thonfeld ist eigens aus Mannheim-Neckarau angereist, um den Star zu sehen. Mit dabei hat sie eine DVD „Mein Name ist Nobody“, ihr Lieblingsfilm. Fan ist sie schon, seit sie sieben oder acht Jahre alt ist, sagt sie. Neben ihr steht Uwe Fauß. Er kommt aus Kusel und hat eine Biografie von Bud Spencer für ein Autogramm dabei. „Ich wäre auch aus Paris gekommen, um Terence Hill zu sehen“, sagt er.

Dass der Trubel fast aus dem Ruder läuft, hat die Organisatoren der Stadt ziemlich überrascht. Kissel: „Wir sind ja in Worms durch die Nibelungenfestspiele einiges gewohnt. Aber das, was hier heute passiert, hatten wir noch nicht.“

