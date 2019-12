Brücke wird abgesenkt

Rhein-Neckar.Nächster Meilenstein der Brückenbaustelle auf der A 656 bei Mannheim-Friedrichsfeld: An diesem Wochenende bringen Fachleute die nördliche Autobahnbrücke über den Gleisen in ihre endgültige Position. Nach Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) wird das 2200 Tonnen schwere Bauteil zentimeterweise abgelassen. Die Autobahn muss aus Sicherheitsgründen zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim gesperrt werden. Die Sperrung dauert von Samstag, 7. Dezember, 13 Uhr, bis Montag, 9. Dezember, 5 Uhr. Die Brücke war etwa einen Meter über ihrer späteren Lage hergestellt worden, um genügend Sicherheitsabstand zu den Oberleitungen der Bahn zu haben. Während der Absenkung werden alle Gleise des Bahnhofs von Mannheim-Friedrichsfeld gesperrt. Gleichzeitig lässt das RP den bereits befahrenen südlichen Teil der neuen Brücke prüfen.

Bahnverbindungen ruhen

Umleitungen sind ausgeschildert und verlaufen über das Weinheimer und Viernheimer Kreuz auf der A 659 sowie über die B 535. Eine Auffahrt auf die A 656 bei Mannheim-Seckenheim ist möglich. Da zeitgleich die Bahnstrecke gesperrt ist, fallen am Sonntag die Regionalbahnen der RE 60 zwischen Weinheim und Mannheim sowie die RB 67 zwischen Friedrichsfeld und Mannheim aus. Die Linien RB 68 und RB 15443 fahren nicht zwischen Ladenburg und Heidelberg. Auch die S 6 wird nicht zwischen Bensheim und Mannheim unterwegs sein. Zusätzlich ist die A 5 am Wochenende rund um den Anschluss Heppenheim in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Grund dafür ist der Abbruch der Brücke der B 460 über die Autobahn. Ausweichstrecke ist die A 67. bjz

