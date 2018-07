Brücke wird eingehoben

Anzeige

Rhein-Neckar.Autofahrer müssen sich am Wochenende rund um die Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen der A 6 auf Behinderungen einstellen. Von Samstag, 21. Juli, 22 Uhr, bis Sonntag, 22. Juli, voraussichtlich 8 Uhr, müssen die B 44 in beide Richtungen und die Auffahrt zur A 6 vollständig für den Verkehr gesperrt werden. In diesem Zeitraum wird nach Angaben des zuständigen Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe die Behelfsbrücke eingesetzt, über die der Verkehr nach dem anstehenden Abriss der Brücke über die B 44 fließen soll.

Sobald die Sperrung erfolgt ist, wird mit dem Einheben der Brückenelemente – zwei Randträger mit einem Gewicht von jeweils 40 Tonnen und vier Mittelelemente – begonnen. Zunächst werden die Randträger auf die Widerlager gesetzt, die in den vergangenen Wochen eingebaut worden waren. Dann werden die Mittelelemente eingehoben und mit den Trägern verbunden. Die Montage soll Sonntagfrüh beendet sein. Die Umleitung erfolgt über B 44 – Lampertheim, nordöstliche Umgehung – L 3110 – Hüttenfeld – L 3110 – Viernheim – Mannheim-Gartenstadt – B 44 – Mannheim-Sandhofen und umgekehrt. jei