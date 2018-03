Buch und Fachtagung zum Jubiläum

Anzeige

Johanniskreuz.Den Pfälzerwald gibt es schon seit Jahrtausenden – doch seinen Namen trägt er erst seit 175 Jahren: Er wurde von einem „Comitée bayerisch-pfälzischer Forstleute“ vom 3. bis 7. August 1843 im damaligen Forsthaus Johanniskreuz festgelegt. Mit einer Fachtagung von Forstleuten soll dieses Ereignisses am 8./9. Juni wiederum in Johanniskreuz gedacht werden. Veranstalter sind das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde, das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen und die Landesforsten Rheinland-Pfalz.

In der Zeit vor 1843 sprach man beim Blick auf das „Waldgebirge“ zwischen dem elsässischen Saverne und dem Donnersberg allenfalls vom „Wasgenwald“ – wenn man überhaupt einen festen Begriff für diese Region verwendete. Erst die Förster gaben 1843 in einem Dokument über die „Hauptwirthschafts-Regeln“ den „Waldungen auf dem bunten Sandsteingebirge der Pfalz“ den Namen „Pfälzerwald“ – in einem einzigen Wort geschrieben.

Die Fachtagung im Juni will an diese „Geburtsstunde des Pfälzerwaldes“ erinnern. „Denn er ist Teil der regionalen Identität“, so Geschäftsführer Michael Leschnig vom Haus der Nachhaltigkeit. Die damals verfasste Publikation „Forstlich-charakteristische Skizze der Waldungen auf dem bunten Sandsteingebirge der Pfalz, die unter dem Namen Pfälzerwald bezeichnet werden“, soll neu aufgelegt und in kleiner Auflage nachgedruckt werden.