Bürger befürchten „Flächenfraß“

Rhein-Neckar.Der Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg soll ab 2025 umweltschonendes Pendeln ermöglichen – und ein Vorzeigeprojekt in Sachen nachhaltiger Mobilität werden. Doch die 22 Kilometer lange und mindestens vier Meter breite Fahrradtrasse bedeutet auch einen Eingriff in Natur und Landschaft. Kein Wunder also, dass bei einer öffentlichen Anhörung des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) gestern im Mannheimer Stadthaus auch Kritik an dem Vorhaben zur Sprache kam.

Im Frühjahr soll Trasse feststehen

Denkbar sind drei Trassen: Variante 1 verläuft entlang der Bahnstrecke zwischen den beiden Städten. Variante 2 sieht eine Route südlich des Neckars vor: über Neuostheim, Seckenheim und Edingen-Neckarhausen nach Wieblingen. Variante 3 verläuft nördlich des Neckars: von Feudenheim über Ladenburg zum Neuenheimer Feld. Diese Variante hat in einer Machbarkeitsstudie des Verbands Region Rhein-Neckar den Vorzug bekommen. Welche Strecke das Rennen macht, soll aber erst im Laufe des kommenden Frühjahrs endgültig feststehen. Das RP hat dazu bei der Beratungsfirma Mailänder Consult eine Umweltverträglichkeitsstudie in Auftrag gegeben. Karlheinz Bechler erläuterte gestern, worauf er und seine Kollegen dabei achten: In welchem Maß zerschneiden die Trassen Naturräume? Wie viel Fläche müsste asphaltiert werden?

Bürger und Vertreter von Behörden und Verbänden konnten sich zu Wort melden – das nutzte etwa der Dossenheimer Florian Knappe. Grundsätzlich sei das Vorhaben unterstützenswert, allerdings bringe auch ein Radweg zusätzlichen „Flächenfraß“ mit sich. „Mehr Wohnraum, größerer Verkehrsbedarf – wir haben darauf immer die gleiche Antwort: mehr bauen. Aber das passiert zulasten der Natur.“ Sechs bis acht Hektar Fläche müssten für den Radschnellweg versiegelt werden, so Knappe. Man müsse prüfen, ob der Nutzen der „Radautobahn“ überhaupt im Verhältnis zum Schaden für die Landschaft stehe.

Landwirte sind kritisch

Deutliche Kritik kam auch von Landwirten. Der Mannheimer Hartmut Erny pochte darauf, dass die Route mit dem geringsten Flächenverbrauch ausgewählt werden müsse. Landwirte mit Feldern zwischen Ladenburg und Dossenheim machten klar: Aus ihrer Sicht bringe die Variante 3 große Probleme mit sich. Sie seien darauf angewiesen, mit ihren bis zu drei Meter breiten Fahrzeugen bestehende Wege zu nutzen. Wer hafte, wenn es einmal zu Unfällen komme?, fragte Martin Gundt.

Während Landwirte das Projekt kritisch sehen, ringen andere Akteure darum, dass sie von der Trasse profitieren: Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz etwa machte zwar ebenfalls auf die Belange der Landwirtschat aufmerksam – er sagte aber auch: In seine Stadt würden täglich 3900 Menschen ein- und 3400 Menschen auspendeln. „Der Radschnellweg wird immer als Mehrwert für Mannheim und Heidelberg betrachtet. Aber auch kleinere Städte haben ein gesteigertes Interesse an der Anbindung.“ fab

