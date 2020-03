Bürger lassen Betrüger abblitzen

Rhein-Neckar.Die Masche von Betrügern, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben, verfängt offenbar immer seltener. Das legen zumindest die Fälle nahe, die sich am Dienstag in Ludwigshafen, Neustadt und Bad Dürkheim häuften. Wie die jeweils zuständige Polizei mitteilte, durchschauten alle Angerufenen den kriminellen Schwindel und beendeten mehr oder weniger prompt die Gespräche.

„Vorbildlich“ handelte laut einer Sprecherin des Präsidiums Rheinpfalz beispielsweise eine 73-Jährige aus Ludwigshafen-Oggersheim: Als sich am Nachmittag eine unbekannte Stimme mit „Hallo, hier ist Dein Enkelsohn“ meldete, legte die Seniorin sofort auf. Ebenso schlagfertig reagierte eine 77-Jährige aus Friesenheim, als ihr ein angeblicher „Polizist“ am Telefon Einbrüche in der Nachbarschaft vorgaukeln wollte: Sie ließ ihn noch wissen, dass diese „Masche“ bei ihr nicht ziehe – und legte auf.

Lügengeschichte von Einbrüchen

Gleich mehrere Anrufe wurden den Neustadter Kollegen am Dienstagabend aus Weidenthal gemeldet – von einem angeblichen Beamten der Polizeidirektion Kaiserslautern. Auch hier machte der Betrüger mit seiner Lügengeschichte – „Einbrecher gefasst, Zettel sichergestellt“ – keinen Stich. Alle Angerufenen kannten die Masche, beendeten das Gespräch und informierten die echte Polizei.

Zwei Bürger aus Bad Dürkheim hatten am selben Abend ebenfalls Betrüger an der Strippe – in einem Fall eine „Claudia“, die angab, von der Kripo zu sein. Eine Frau war es auch, die eine Bürgerin in Bobenheim am Berg anrief und deren Mann sprechen wollte. Dass sie von der Kripo sei, wollte die Angerufene nicht glauben und hinterfragte den Grund. Daraufhin endete das Gespräch offenbar sehr schnell. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020