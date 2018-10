Bürocontainer brennt vollständig aus

Eppelheim.Bei einem Feuer am Montagabend ist ein Bürocontainer in Eppelheim vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch den Brand niemand verletzt. Kurz vor Mitternacht geriet der Container auf dem Gelände eines Verwertungsbetriebs in Brand, wobei das Feuer auch auf die an der A 5 gelegenen Büsche übergriff. Dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Autobahn und der Verkehrsfunk warnte vor Sichtbehinderungen in Höhe des Autobahnkreuzes Heidelberg. Mehrere freiwillige Feuerwehren, sowie die Berufsfeierwehr Heidelberg waren mit 60 Rettungskräften im Einsatz und brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Laut den Angaben eines Mitarbeiters vor Ort wurde die Feuerwehr zunächst zu einem Kleinbrand gerufen. An der Einsatzstelle stellte sich jedoch heraus, dass es zu einem Gebäudebrand gekommen war und die Feuerwehren Plankstadt, Brühl und Heidelberg wurden zusätzlich alarmiert.

Durch das Feuer entstand ein noch ungeklärter Sachschaden. Die Ermittlungen der Brandursache sind nun Aufgabe der Kriminalpolizei.