Bundesamt warnt vor Verzehr einer bestimmten Lyonerwurst von Lidl

Region.In einer beim Discounter Lidl angebotenen Wurst der Marke "Dulano Delikatess Lyoner" ist nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) das Bakterium Listeria monocytogenes entdeckt worden. Das Produkt wurde auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verkauft.

Bei Verzehr könnten demnach schwere Magen- und Darmerkrankungen auftreten. Die Warnung betrifft die Wurst mit dem bereits abgelaufenen Mindesthaltbarkeitsdatum 23. September 2020: "Bei bestimmten Personengruppen (Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und kranken Menschen) können ernste Krankheitsverläufe auftreten", heißt es am Freitag in einer Warnung.

Die "Dulano Delikatess Lyoner, in Streifen geschnitten 2 x 200 g" des Herstellers Firma Hans Adler OHG in Bonndorf (Kreis Waldshut) wurde bei Lidl außer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auch in den Bundesländern Bayern sowie Saarland vertrieben. Betroffen sei die Verpackungseinheit mit der Los-Kennzeichnung 230920LYG M:2 246 sowie mit dem Identitätskennzeichen DE EV 143 EG.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.10.2020