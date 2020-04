Busfahrer: „Bitte nicht ohne Maske“

Rhein-Neckar.Die Rhein-Neckar- Verkehr GmbH (RNV) wirbt in Zeiten der Corona-Pandemie für das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes im öffentlichen Nahverkehr. In einem kurzen Video, das die RNV am Montag auf Youtube verbreitete, erklärt ein langjähriger Busfahrer mit Blick auf die Busse und Bahnen der RNV: „Nicht ohne Strom, nicht ohne Profil, nicht ohne Fahrschein, nicht ohne uns – und nicht ohne Schutz.“

In einer Pressemitteilung ergänzt das Nahverkehrsunternehmen: „Nur wenn wir in dieser Krise zusammenhalten und gegenseitig Rücksicht nehmen, können wir gemeinsam gegen Corona stark sein.“ Zwar sei es derzeit im Gebiet der RNV noch keine ausdrückliche Pflicht, sondern nur eine dringende Empfehlung, die Verkehrsmittel mit einer Maske zu betreten, „aber unsere Gesundheit steht schon jetzt im Mittelpunkt“.

Nur wenn alle Menschen im öffentlichen Raum Mund-Nasen-Masken tragen, könne die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 verlangsamt werden, so das Unternehmen. Ein Mund- und Nasenschutz, den alle tragen, sei „ein gemeinsames Zeichen für gegenseitigen Respekt und gegenseitige Rücksichtnahme.“ mer/sal

