Sandhausen/Wiesloch.In Sandhausen und Wiesloch sind am Samstagabend zwei Bushaltestellen beschädigt worden. Nach Mitteilung der Polizei von Montag trennten Unbekannte die Glasscheiben der Wartehäuschen „Alter Postweg“ in Sandhausen und „Schwetzinger Straße“ in Wiesloch teilweise komplett heraus. Ob die beiden Fälle im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht geklärt. Hinweise auf den oder die Täter erbitten die Ermittler an Telefon 06222/5 70 90.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021