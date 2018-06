Busunglück in Eberbach: Staatsanwaltschaft beantragt Strafbefehl gegen Fahrer

Anzeige

Heidelberg.Nach dem schweren Busunfall von Mitte Januar in Eberbach hat die Staatsanwaltschaft Heidelberg einen Strafbefehl wegen Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung in 43 Fällen gegen den Fahrer des Unglücksbusses beantragt.

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, soll der Mann während der Fahrt einen Gegenstand aufgehoben und so den Unfall in Eberbach verursacht haben. Insgesamt 43 Kinder und Jugendliche, die sich im Schulbus befanden, wurden dabei verletzt – einige von ihnen schwer.

Der 55-Jährige war bei dem Unfall am 16. Januar zunächst mit zwei Fahrzeugen zusammengestoßen und dann in die Hauswand eines Gebäudes gefahren. Dass der Unglücksbus keine technischen Mängel aufwies, hatte ein Sachverständiger schon eine Woche nach dem schweren Unfall festgestellt.