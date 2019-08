"Cafe Pompöös" in Bad Dürkheim eröffnet kommende Woche

Bad Dürkheim.Das weltweit erste "Cafe Pompöös"öffnet am Donnerstag, 29. August, in Bad Dürkheim seine Türen und will "kaiserlich pompööses Flair" im Kurpark verbreiten. Bereits am Tag vorher feiert der Designer das "Pre-Opening" mit geladenen Gästen.

Wie das Management von Harald Glööckler, der in Kirchheim an der Weinstraße lebt, mitteilt, hat der Modezar das Cafe komplett eingerichtet. Demnach ist der Hauptraum in edlem Weiß gehalten und mit Kronleuchtern ausgestattet.

Den "königlichen Nebenraum" zieren royale Tapeten mit Pompöös-Krone. Auf der Karte stehen Kaffeespezialitäten, eine große Auswahl an Kuchen und Torten sowie kleine Snacks. Bei der Eröffnungsparty werde Star-Designer Harald Glööckler vor Ort sein.

Wie berichtet, haben die Brüder Bernd und Jochen Frey die ehemalige "Traubenkur" im Dürkheimer Kurpark von der Stadt gepachtet. Die Verbindung zum exzentrischen Designer kommt nicht von ungefähr, so ist Jochen Frey der Schwiegersohn von Glööcklers Ehepartner Dieter Schroth. Ursprünglich sollte das "Pompöös" im Frühjahr seine Pforten öffnen. Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes gestaltete sich indes schwieriger als gedacht.