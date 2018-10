Camper pochen auf Gespräch mit Landrat

Waldsee. Die Camper im Naherholungsgebiet „Auf der Au“ lassen nicht locker: 350 bis 400 Menschen äußerten am Samstag bei einer Demonstration ihren Ärger über die Pläne für das Areal zwischen Waldsee und Altrip. "Wir halten durch" oder "Wir packen das" war auf den Schildern zu lesen, die Teilnehmer in die Höhe hielten.

Wie berichtet will die Betreibergesellschaft den Platz stark verkleinern - von 3600 auf 1000 Parzellen. Außerdem will sie den Eigentümern weniger Pacht zahlen. Viele Camper sehen dadurch ihre Plätze bedroht.

Mit den Eigentümern sei man sich einig, das Gebiet erhalten zu wollen, sagte Ursula Schmidt, Mitbegründerin einer Interessengemeinschaft der Camper. „Der nächste Schritt wäre, dass wir mit dem Landrat an einen Tisch können“, so Schmidt. Clemens Körner, Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, sitzt im Vorstand der Betreibergesellschaft. „Wir haben noch keinen Termin bei ihm bekommen - bisher spricht er nur mit der Presse“, so Schmidt.

Am kommenden Samstag planen die Camper außerdem eine Aufräumaktion, um die zum Teil vermüllten oder zugewachsenen Parzellen zu säubern, die derzeit nicht genutzt werden. (fab)

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 21.10.2018