Cannabis angebaut

Walldorf/Sankt Leon-Rot.Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd haben die Wohnungen zweier Verdächtiger in Walldorf und St. Leon-Rot durchsucht. Wie die Beamten gestern mitteilten, wird den Männern im Alter von 23 und 26 Jahren gemeinschaftlicher illegaler Anbau von Cannabis in nicht geringer Menge vorgeworfen. In den Anwesen der Beschuldigten fanden die Ordnungshüter insgesamt mehr als 400 Gramm bereits abgeerntete Marihuanablätter, rund 330 Gramm Marihuana, vier Cannabispflanzen, 15 Cannabis-Setzlinge und vier Dosen Cannabisöl. Die Beweismittel wurden beschlagnahmt.

Auf eine Haftvorführung der beiden Verdächtigen wurde nach Angaben der Polizei beim jetzigen Stand der Ermittlungen verzichtet. Die Untersuchungen des Polizeireviers Heidelberg-Süd dauern an. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018