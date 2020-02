Carsharing: Anzahl der Stadtmobil-Kunden steigt um zwölf Prozent

Das Carsharing-Angebot in der Region wächst. (Symbolbild) © dpa

Wie die Firma in einer Presseerklärung berichtet, ist Stadtmobil Rhein-Neckar aktuell in 26 Städten mit über 600 Fahrzeugen präsent. Auch im Jahr 2019 sei die Kundenzahl wieder um rund zwölf Prozent gestiegen, die Fahrzeuganzahl habe sich um etwa sieben Prozent erhöht. „Unser Carsharing-Angebot spricht auch immer mehr Menschen an, die dann aber gar nicht so häufig ein Auto nutzen“, erklärt Miriam Caroli, Vorstand der Stadtmobil Rhein-Neckar AG, den Unterschied zwischen Kunden- und Fahrzeugwachstum.

„Wir sind mit den Zahlen mehr als zufrieden. Uns bestätigt das auf unserem Weg, weiterhin Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele zu verfolgen und einen vollwertigen Ersatz für das eigene Auto zu bieten.“ Stadtmobil Rhein-Neckar ist seit 2019 gemeinwohlzertifiziert.

Auf der Suche nach Partnern

Darüber hinaus engagiere man sich in Stadtentwicklung und Verkehrspolitik der Region, um nachhaltige Mobilitätsangebote voranzubringen, privaten Autobesitz zu verringern und Autoverkehr zu reduzieren. Zunehmend angefragt wird das „Bestellte Carsharing“, wo meist eine Kommune oder ein kommunales Unternehmen das wirtschaftliche Risiko für das Carsharing-Angebot in der Stadt übernimmt.

„Wir als kleines mittelständisches Unternehmen können nicht in beliebig vielen Städten ins Risiko gehen“, erklärt Caroli. „Wir freuen uns daher über starke Partner vor Ort, die gemeinsam mit uns ein Carsharing-Angebot mit nachhaltiger Perspektive aufbauen.“ sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.02.2020