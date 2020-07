Carsharing unverzichtbar

Schwetzingen.Die Landesregierung Baden-Württemberg hat einen Rettungsschirm über 3,8 Millionen Euro für Carsharing-Unternehmen beschlossen. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) übergab am Mittwoch symbolisch die Fördersumme in Schwetzingen an den Geschäftsführer des Bundesverbands Carsharing, Gunnar Nehrke.

Entsprechende Anbieter kamen hierfür mit Autos auf den Schlossplatz, um auf ihre Misere aufmerksam zu machen. Mit der Unterstützung soll eine Reduzierung des Car-sharing-Angebots vermieden werden, das Hermann als relevant für das Verkehrssystem ansieht. Daher will sein Ministerium bis 2030 mindestens 50 000 dieser Fahrzeuge auf den Straßen im Land sehen. Die Erhaltungsprämie beträgt 4000 Euro pro gefördertem Fahrzeug. kaba

