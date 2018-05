Chance auf Nachwuchs

Anzeige

Pfälzer Wald.Die im Pfälzer Wald ausgewilderten Luchse erobern sich ihren Lebensraum. Die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz hat jetzt Daten herausgegeben, die zeigen, wo die Tiere mittlerweile leben.

So hält sich das Weibchen Kara zwischen Neustadt und Bad Dürkheim auf, während sich Juri ein Revier an der französischen Grenze gesucht hat. Der Nachwuchs, Filou und Palu, tragen zwar keine Sender, waren bisher aber noch mit ihrer Mutter Kaja unterwegs. Die Luchsin Rosa dürfte in diesen Wochen ihren Nachwuchs erwarten, ihre Daten werden deshalb besonders spannend verfolgt. Insgesamt wurden sieben Luchse im Wiederansiedelungsprojekt der Stiftung freigelassen. red/cvs