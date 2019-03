Chemische Reaktion als Todesursache

Heßheim.Vermutlich hat die falsche Beschriftung eines 1000-Liter-Containers den Tod zweier Mitarbeiter auf dem Deponiegelände der Firma Südmüll im pfälzischen Heßheim verschuldet. Der Inhalt sei als Säure deklariert gewesen. Tatsächlich muss es sich aber um eine Flüssigkeit im basischen Bereich gehandelt haben, bestätigte gestern die Staatsanwaltschaft Frankenthal.

Die Ermittlungsbehörden haben folgenden Tathergang rekonstruiert: Die beiden 43- und 29-jährigen Mitarbeiter hätten am 21. August frühmorgens im Außenbereich des Sonderabfallzwischenlagers den Inhalt eines 60-Liter-Kanisters in den Container umfüllen wollen, um die chemischen Abfälle in einem Gebinde abzutransportieren. Der 1000-Liter-Container sollte laut Deklaration Säure enthalten. Damit wäre es unproblematisch gewesen, die schwefelsauren Abfälle aus dem 60-Liter-Kanister hinzuzukippen. Weil sich in dem Großgebinde allerdings fälschlicherweise ein deutlich basischer Abfallstoff befunden habe, sei es zu einer starken chemischen Reaktion gekommen. Dabei sei Schwefelwasserstoff freigesetzt worden. Der Stoff sei schon in geringen Mengen tödlich, erläutert der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf Anfrage dieser Zeitung.

In den ersten Tagen nach dem Unglück hatten sich die Ermittlungen vor allem auf den 60 Liter-Kanister konzentriert. Dieser war vom Wormser Werk des Spezialitätenchemie-Konzerns Evonik angeliefert worden. Der Kanister sei aber korrekt ausgezeichnet gewesen, bestätigt Ströber.

Außerhalb des Blickfeldes

Der 1000-Liter-Tank war erst später in den Fokus gerückt, nachdem ein Mitarbeiter beim Ortstermin auf dem Südmüll-Deponie-Gelände Anfang September zugegeben hatte, den 1000-Liter-Tank weggefahren zu haben. Deshalb habe dieser Container buchstäblich außerhalb des Blickfeldes gestanden, so Ströber.

Nun richten sich die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung auf diesen sogenannten Intermediate Bulk Container (IBC). Die Staatsanwaltschaft ermittelt, woher der Container kommt, wer ihn befüllt und wer dessen Inhalt falsch deklariert hat. Es seien acht Objekte von sechs Firmen in drei Bundesländern durchsucht worden, um den Weg sowie den genauen ursprünglichen Inhalt des falsch deklarierten IBC zu rekonstruieren. Die Auswertung werde aber noch lange andauern, so die Staatsanwaltschaft. bjz

