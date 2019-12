Chihuahua ertrinkt im Gartenteich

Galt zunächst als gestohlen: ein fünf Monate alter Welpe. © Polizei

Altlußheim.Zunächst wurde er als gestohlen gemeldet: Ein fünf Monate alter Chihuahua ist am Montag in einem Gartenteich in Altlußheim ertrunken. Das teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit. In einer ersten Pressemitteilung hatte die Polizei noch geschrieben, dass das junge Tier von einem umzäunten Grundstück im Sportplatzweg entwendet worden sei. Schließlich wurde klar: Der Vierbeiner war in den Teich gefallen. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019