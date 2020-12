Christbaum-Verkauf startet

Ludwigshafen.Die Lukom startet am heutigen Freitag, 4. Dezember, den Verkauf von Christbäumen. Die Familie Scheuermann bietet in der Sternstraße auf dem Mittelstreifen in Höhe der ehemaligen Post Nordmann- und Nobilistannen aus eigener Pflanzung an. In diesem Jahr kommt die Firma Heinrichsohn am Marktplatz in Mundenheim ( Rheingönheimer Straße) hinzu. Damit betreibt Heinrichsohn in Ludwigshafen neben dem Parkplatz an der Maudacher Straße zwei Verkaufsstandorte. Die Familie Fertig bietet ab Mittwoch, 10. Dezember, ihr Baumsortiment auf dem Goerdelerplatz an.

