Chrom-blitzende Autos sausen durch enge Gassen

Heppenheim.Nicht für Bollywood, sondern für Porsche wurde die Heppenheimer Altstadt gestern einmal mehr zur Filmkulisse. Der Autobauer drehte dort für einen Werbespot, der im ersten Quartal 2020 auf verschiedenen Kanälen erscheinen soll. „Denkbar sind TV, soziale Medien oder auch Kino“, sagte Porsche-Pressesprecherin Tanja Deutschenbaur auf Anfrage.

Was genau mit dem Spot beworben wird, wollte sie noch nicht verraten: „Lassen Sie sich überraschen.“ Bekannt ist immerhin, dass insgesamt sieben Fahrzeuge der weltbekannten Automarke zu sehen sein werden, von älteren Modellen aus den 70er und 80er Jahren bis hin zum neuen Taycan Turbo S, einem Elektro-Porsche, der erst im vergangenen September vorgestellt worden war.

Auch in Heidelberg gedreht

Heppenheim war für den Spot, der in unterschiedlichen Längen von einer bis zwei Minuten produziert wird, einer von mehreren Schauplätzen in Südwestdeutschland. „Daneben wurde bereits am Donnerstag in Heidelberg und zuvor auch im Porschemuseum in Stuttgart gedreht“, berichtet Tanja Deutschenbaur. Für Heppenheim hat sie nur lobende Worte: „Das Produktionsteam wurde dort sehr freundlich empfangen. Wir sind ganz begeistert von der Stadt.“

In der Altstadt selbst, die aus Sicherheitsgründen in weiten Teilen für den Filmdreh abgesperrt war, ging es den ganzen Freitag über mächtig rund zu. Immer wieder brausten die Sportautos mit hohem Tempo durch die Gassen, mal auf den Marktplatz, mal von dort weg. Das Szenario wurde vom Team sorgfältig präpariert. Und immer wieder war das laute Dröhnen von Motoren zu hören. Der Sound und die Optik der schnellen Autos vermischten sich dabei mit dem Bild der historischen Altstadt.

