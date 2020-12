Circus zum Fest abgesagt

Dürfen nicht in die Manege: Ann-Katrin Bossert und ihre Tiere. © Circus

Landau.Die Corona-Bestimmungen der Länder haben nun auch den beliebten Landauer Weihnachtscircus eingeholt: Marketingchef Hans-Ludwig Tillner und Direktor Jakel Bossert teilten am Dienstag mit: „Der aktuelle Stand der Rahmenbedingungen ließen uns nun keine andere Wahl, als den Weihnachtscircus für dieses Jahr schweren Herzens abzusagen.“ Sie seien sehr traurig, da wie jedes Jahr schon viel Vorbereitungsarbeit und auch Geld in das Projekt gesteckt worden sei. Es ist im 19. Jahr des Bestehens das erste Mal, dass der Circus ausfallen muss. Die Absage sei keine Totalaufgabe. Es gebe Überlegungen für ein „Circus Special“, sobald es die Zeiten wieder ermöglichten. Menschen, die bereits Eintrittskarten erworben haben, werden in den kommenden Tagen von der Circus-Verwaltung angeschrieben. sal

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020