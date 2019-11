CO2-Staubsauger oder Plantage?

Heidelberg.Der Waldexperte ist gerade aus Polen zurück, wo er Uralt-Bäume bewunderte. In Kanada hat er einen Häuptling beraten, wie der Waldbesitz des Stammes im Westen Kanadas vor wirtschaftlichen Interessen anderer geschützt werden kann: Peter Wohlleben hat am Mittwoch auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) in der Veranstaltungsreihe „Geist Heidelberg“ mehreren Hundert Zuhörern im Hörsaal Chemie der Universität einen Einblick in sein Wissen und seine Arbeit gegeben. Und der „Waldhauptstadt 2018“ Heidelberg seine Aufwartung gemacht.

Kinofilm im Januar

Gerade ist sein neustes Buch „Das geheime Band zwischen Mensch und Natur – Die sieben Sinne des Menschen und der Herzschlag der Bäume“ erschienen. Und im Januar wird es einen Kinofilm über den Mittfünfziger geben, der zum Teil in Kanada gedreht wurde. Überhaupt: Dort sowie in Frankreich werden Wohllebens Bestseller besonders häufig gelesen, erklärt DAI-Direktor Jakob Köllhofer in seiner Begrüßung.

23 Bücher hat Wohlleben in zehn Jahren geschrieben – und den selbst ausgelösten Trubel mit einem Burnout bezahlt. Heute nehmen ihm seine Mitarbeiter in der Waldakademie in der Eifel einiges ab. Verbiegen lässt er sich trotz aller Gefragtheit nicht: Als ihn ein Zuhörer bittet, das Mikrofon etwas wegzuhalten und „nicht so zu nuscheln“, gibt der prominente Baumlobbyist zurück, den ersten Teil werde er gerne erfüllen, den zweiten nicht: „Das ist meine Natur.“

Politisch gönnt er sich ebenfalls eine eigene Linie. Stärkt die Jugendlichen der freitäglichen Demonstrationen für mehr Klimaschutz, hält aber nichts vom Holz-Einsatz für die Stromgewinnung oder der Förderung von Holzöfen. Er will auch nicht in einen Jammergesang über das Waldsterben einstimmen. „In Deutschland stirbt nicht der Wald, sondern es sterben Plantagen.“ Daran habe der Mensch mit intensiver Waldbewirtschaftung großen Anteil. Ein Waldboden, auf dem schweres Erntegerät entlangrüttelte, ist derart verdichtet, dass er sich „nach menschlichem Ermessen nie mehr erholt“, sagt Wohlleben. Es würde schon einer Eiszeit bedürfen, bis der schwammartige Waldboden wieder so viel Wasser speichern könnte wie vorher. Ein Förster sei so sehr Baumpfleger wie ein Metzger Tierpfleger, so Wohlleben, der fordert, den Wald sich selbst zu überlassen. Uralte Laubwälder etwa in der Lausitz würden die natürliche Klimaveränderung viel besser verkraften. „Dort ist es in den heißen Sommern durchschnittlich 15 Grad kühler gewesen.“ Nur ein intakter Wald sei als „CO2-Staubsauger“ zu gebrauchen.

Einiges, was Wohlleben anführt, hätte sicher Grundlage für Diskussionen mit den im Neuenheimer Feld forschenden Naturwissenschaftlern abgegeben: etwa Hinweise darauf, dass Blätter eine Art „Augen“-Schicht aufweisen. Indes, nach anderthalb Stunden Plädoyer für mehr Empathie für den Wald gab es keine Fragen aus dem Publikum.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019