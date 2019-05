Comedy-Fest: Drei Tage Gelächter in der Stadt

BAd Dürkheim.Das Herz der deutschen Comedy-Szene schlägt seit Donnerstag in der Kurstadt am Rande des Pfälzerwaldes. Auf dem Schlossplatz in Bad Dürkheim warteten gestern zur Eröffnung des SWR3 Comedy Festivals Hunderte Fans vor der großen Live-Bühne auf Moderator Kemal Goga. Der Schlossplatz ist zentrale Anlaufstelle zwischen den diversen Veranstaltungsorten, die im Umkreis von 500 Metern in der Kurstadt verteilt sind. Jeweils zwischen 18 Uhr und 23.30 geben sich bekannte Comedians die Klinke in die Hand. Am Samstagabend endet die vierte Auflage des Festivals. sal (Bild: swr)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 17.05.2019