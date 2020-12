Corona: 42-jährige Unternehmerin soll Soforthilfen erschlichen haben

Heidelberg.Eine 42-jährige Geschäftsfrau aus Heidelberg, die schon mehrfach wegen Betrugs verurteilt wurde, soll Corona-Soforthilfen in Höhe von 9 000 Euro zu Unrecht beim Stuttgarter Wirtschaftsministerium beantragt und ausgezahlt bekommen haben. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim hervorgeht, hat sich der Verdacht aufgrund von Untersuchungen der Zentralstelle für Finanzermittlungen des Landeskriminalamts und des Betrugsdezernats der Kriminalpolizei ergeben.

Krise schon vor Corona

Die Inhaberin eines Einzelunternehmens war mit ihrer Firma zwar behördlich angemeldet, aber es bestehe der dringende Verdacht, dass diese schon spätestens seit Anfang 2019 – also lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie – keine oder nur geringfügige Umsätze erzielte. In wirtschaftlichen Schwierigkeiten habe sie sich schon länger befunden, so die Behörden. Zwischenzeitlich hatte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt – wegen Wiederholungsgefahr. Zunächst saß die Verdächtige seit Montag im Gefängnis. Nun ist die Frau nach Angaben der Justizbehörden wieder frei, nachdem eine Sicherheitsleistung hinterlegt wurde.

