Corona-Ikone trifft Pest-Maske

Speyer.Ein futuristisches rotes Gebilde mit gelben Noppen lauert in einer Vitrine – direkt neben dem Bader-Wagen aus dem Mittelalter von dem getrocknete Hühnerkrallen baumeln. Das gehäkelte Virus im knallgrünen Rahmen platzt mitten in die Medicus-Ausstellung, wie die Corona-Pandemie in unseren Alltag hinein gefahren ist. „Selten ist ein Ausstellungsthema derart untrennbar mit der aktuellen Zeitgeschichte verwoben wie unsere Schau, die sich der medizinischen Entwicklung und der Überwindung von Seuchen widmet“, betont der Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer, Alexander Schubert.

Bis 13. Juni 2021 erzählen 500 Exponate aus 5000 Jahren nun neben der Geschichte des fiktiven Rob Cole von Herdenimmunität, Lockdown, Reproduktionszahlen und Aerosolen. Denn die Welt der Hauptfigur des Bestsellerromans von Noah Gordon wird schlaglichtartig durch die Corona-Krise unterbrochen, die sich wie ein grüner Faden durch das Museum zieht. „Elf Stationen betten das aktuelle Geschehen in den historischen Kontext von Seuchen ein und erklären, wie die Menschen damit umgegangen sind“, erläutert Ausstellungsleiter Wolfgang Leitmeyer. „Die erste Epidemie hat übrigens der Grieche Hippokrates beschrieben. Auch er hat sich schon über Aerosole als Überträger von Krankheiten Gedanken gemacht.“ So habe man bereits in der Antike versucht, sich mit Gesichtsmasken und regelmäßigem Lüften vor Krankheiten zu schützen. Selbst der römische Kaiser Marc Aurel hatte mit einer Epidemie zu kämpfen: „Die Pocken sollen über die Seidenstraße aus China nach Rom gelangt sein.“

Kuriose Hamsterkäufe

Unverhofft tauchen neben dem schimmernden Mosaik mit heilenden Heiligen einige Klopapierrollen-Stapel und Homeoffice-Pantoffeln auf. „Kuriose Hamsterkäufe, das Zurückfahren des öffentlichen Lebens auf Null und die Quarantäne gehören für uns alle zur Corona-Pandemie“, erklärt Kurator Sebastian Zanke. Neu sei die Isolation von Kranken aber keinesfalls. „Die Quarantäne stammt aus dem 15. Jahrhundert, als Schiffe zum Schutz vor der Pest 40 Tage im Hafen liegen mussten, ehe die Besatzung an Land gehen durfte.“ Die charakteristischen Schnabel-Masken, mit denen sich die Pest-Doktoren damals vor Ansteckung schützten, tauchen im Museum als Party-Accessoire von Jugendlichen im Corona-Zeitalter auf.

„Der Mund-Nasenschutz ist als Ikone der Krise ohnehin ein allgegenwärtiges Exponat. Die bayerische Staatskanzlei hat uns eben mitgeteilt, dass die Maske von Markus Söder mit den blau-weißen Rauten auf dem Weg nach Speyer ist“, verrät Schubert. Außerdem haben es die FFP-3-Atemmaske eines Mallorca-Urlaubers und Noah Gordons Mund-Nasen-Bedeckung mit dem Logo seinem Lieblings-Baseball-Teams, den Boston Red Soks, in die Ausstellung geschafft.

Tatsächlich warten überall Alltagsgegenstände, die in der Coronazeit eine neue Bedeutung bekommen haben. So schwebt über den Schröpfköpfen mittelalterlicher Quacksalber ein Strohhut, den zwei gekreuzte grüne Schwimmnudeln zieren. „Den hat eine Café-Besitzerin erfunden, um für ausreichend Abstand zwischen den Gästen zu sorgen“, verrät Zanke. Und die lebensgroßen schwarzen Samtfiguren, die normalerweise Kostüme präsentieren, dienen nun gänzlich unbekleidet als Abstandshalter.

„Das ist Hildegard von Bingen, die kann man mittlerweile mit dem Smartphone steuern“, verweist der Kurator auf die komplette Umstellung der interaktiven Stationen. Dank WLAN können Besucher sie mit dem Handy bedienen und kommen kontaktlos durch die Räume.

Zum Schluss dreht sich alles um die Spanischen Grippe, die zum Ende des Ersten Weltkriegs 50 Millionen Menschen dahinraffte. Mancherorts sei das Virus mit Masken und Abstand eingedämmt worden: „Seuchen waren immer Teil der Menschheitsgeschichte, und man hat immer Wege aus der Krise gefunden. Diese hoffnungsvolle Botschaft möchten wir unseren Besuchen mitgeben“, sagt Schubert.

