Corona-Impfungen starten

Schifferstadt.Die ersten Impfungen in Schifferstadt sind – wie in allen Impfzentren in Rheinland-Pfalz – für Donnerstag, 7. Januar, angesetzt. Das teilte die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises mit. Zunächst sollen in der Neuen Kreissporthalle in Schifferstadt Personen über 80 Jahren geimpft werden. Voraussetzung für eine Impfung sei zudem ein vorher vereinbarter Termin, so die Kreisverwaltung. Die Terminvergabe erfolge durch das Land. Impfwillige können sich unter Tel. 0800/575 81 00 sowie unter www.impftermin.rlp.de melden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.01.2021