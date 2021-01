Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz wieder unter 80

Rheinland-Pfalz.Die Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz liegt erstmals seit mehr als drei Monaten wieder unter 80. Das Landesuntersuchungsamt gab diesen Wert der Neu-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf 100 000 Einwohner am Samstag mit 78,3 an. An Wochenenden registrieren die Gesundheitsämter allerdings üblicherweise weniger Fälle als an Werktagen. Zuletzt wurde in Rheinland-Pfalz am 26. Oktober vergangenen Jahres eine Inzidenz von weniger als 80 angegeben. Den höchsten Wert gab es am 21. Dezember mit 170,4. Vor einer Woche waren es 96,1.

Bis Samstag (11.10 Uhr) meldeten die Gesundheitsämter im Land 226 neue Infektionen binnen 24 Stunden. Aktuell sind demnach 12 426 Menschen im Land mit dem Sars-CoV-2 infiziert. Das ist der niedrigste Stand seit dem 9. November. Die Zahl der Patienten, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus gestorben sind, stieg um 10 auf 2513.

Die höchste Inzidenz gibt es zurzeit in der Stadt Frankenthal mit 143,6. Danach folgen der Kreis Bad Kreuznach (131,4), der Kreis Birkenfeld (129,7) und der Rhein-Hunsrück-Kreis (124,1). Sechs Kommunen unter den 14 Landkreisen und 12 kreisfreien Städte sind unter einer Inzidenz von 50. Am niedrigsten ist der Wert in der pfälzischen Stadt Zweibrücken mit 26,3.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.01.2021