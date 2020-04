Corona-Krise: Nur eine kurze Erholung für die Umwelt

Mannheim/Rhein-Neckar.Im Schnitt ein Drittel weniger Autos auf Mannheims Straßen seit Beginn der Kontaktverbote und Stilllegungen in Industrie und Gewerbe – das zeigen die automatischen Zählanlagen der Quadratestadt auf den Neckarbrücken und im Fahrlachtunnel. Wie Kevin Ittemann vom Umweltdezernat der Mannheimer Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilte, sank das Aufkommen an Fahrzeugen an der Kurpfalzbrücke mit minus 37 Prozent am deutlichsten, im Fahrlachtunnel fahren seit der vierten Märzwoche 29 Prozent weniger Autos als in der Zeit vor der Corona-Krise.

In den Tagen um den 20. März war auch die Luftbelastung in der Mannheimer Innenstadt deutlich besser geworden. Seither steigen die Werte bei der Stickoxid-Belastung und beim Feinstaub aber wieder und haben nahezu das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Da dieser Trend landesweit zu beobachten ist, vermuten Experten, dass Witterungseinflüsse dabei eine große Rolle spielen. Die zuständige Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe hatte darauf hingewiesen, dass die Daten der Luftmessstellen nur im langfristigen Verlauf bewertet werden könnten.

Deutlich weniger Flugverkehr

Stärker als der Autoverkehr ist der Flugbetrieb zurückgegangen. Maschinen, die nach dem Start in Frankfurt Richtung Süden aufsteigen, sind zur Zeit nur vereinzelt zu sehen. Bundesweit, so Christian Hoppe von der Deutschen Flugsicherung, sei der Flugbetrieb um rund 90 Prozent zurückgegangen.

Auch in der Region hat die Corona-Pandemie deutliche Auswirkungen auf den Verkehr. In Heidelberg sank das Aufkommen in der Woche vom 16. bis 23. März, als die Kita- und Schulschließungen beschlossen wurden, um rund 25 Prozent, wie eine Sprecherin mitteilt. Auch in Ludwigshafen sind Rückgänge um bis zu 30 Prozent zu verzeichnen, berichtet Rainer Ritthaler, Leiter des Bereichs Umwelt. Das schlägt sich auch auf die Schadstoffbelastung in der Luft nieder. „Anfang des Jahres hat die Messstation für Stickoxide in der Berliner Straße noch Werte zwischen 20,4 und 33,6 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen. In der Woche vom 23. bis 29. März fielen dagegen durchschnittlich 9,2 Mikrogramm an“, berichtet die Heidelberger Rathaussprecherin.

Obwohl die Werte auch in Ludwigshafen derzeit niedriger sind als gewöhnlich, bremst Ritthaler die Euphorie. In einem Jahresverlauf gebe es Phasen mit tiefen Werten, die dann von Spitzen abgelöst werden. Ob die Corona-Krise einen langfristigen positiven Effekt auslösen könne, sei erst nach einem längeren Zeitraum abzusehen. Mit Blick auf eine überregionale Hintergrundbelastung, hervorgerufen durch Industrie, Luftfahrt und diffuse Emissionen, könne man mit ein paar Prozenten Verbesserung vor Ort keinen Rieseneffekt erzielen.

