Corona-Zeit: Chatten gegen Angst und Wut

Speyer.Thomas Stephan ist Seelsorger – er arbeitet an Schulen, bildet Krisenteams aus, hat acht Jahre lang Soldaten betreut und im März den Krisenblog des Bistums Speyer gestartet. Im Gespräch mit dieser Redaktion erzählt er von einer Kirche, die sich einmischen muss, und von Menschen, die diese Art der Anteilnahme bitter nötig haben.

Herr Stephan, wie sind Sie auf die Idee mit dem Blog gekommen?

Thomas Stephan: Die Corona-Pandemie macht den Menschen Angst. Evolutionär betrachtet haben wir im Angesicht des Gegners nur die Wahl zwischen Kampf oder Flucht – da Letzteres ausscheidet, wollte ich den Menschen Bewältigungsstrategien an die Hand geben, die ihnen helfen, mit Ohnmacht, Wut, Unsicherheit und Angst fertig zu werden. Ich mache im Blog Angebote, und jeder kann ausprobieren, was für ihn am besten funktioniert. Ziel einer Kirche für mehr Menschlichkeit ist es ja, zu zeigen, wo man Hilfe herbekommt.

Und wie kommt das an?

Stephan: Ich kriege vor allem über Instagram, WhatsApp und Mails positives Feedback. Manche berichten, was ihnen von meinen Vorschlägen besonders gut getan hat, andere haben neue Ideen und schreiben sie mir. Ich habe kürzlich Nachrichten von Lehrern bekommen, die mit ihren Schülern erfolgreich Anregungen aus dem Blog umgesetzt haben. Und eine Altenpflegerin hat mir berichtet, dass sie den Blog in der Zeitung ihres Heims veröffentlicht hat und sehr viele Bewohner ihn vor allem in Zeiten des Lockdowns gelesen haben.

Der Blog hat also auch mit ihrer Arbeit als Schul- und Notfallseelsorger zu tun?

Stephan: Auf jeden Fall. Ich mache Online-Beratung und chatte im Internet mit Jugendlichen, Lehrern und Eltern, die jemanden brauchen, dem sie ihre Sorgen anvertrauen können. Ein 13 Jahre alter Junge hat mir geschrieben, dass sich seine Mutter jetzt in der Corona-Zeit umgebracht hat. In ihrem Abschiedsbrief hat sie ihm eine Mitschuld dafür gegeben, weil er immer so schwierig war. Er war am Boden zerstört und brauchte jemandem zum „Reden“.

Was haben Sie geantwortet?

Stephan: Wir haben uns zuerst mit dem Unterschied zwischen dem Auslöser eines Suizids und dem Grund auseinandergesetzt, denn das ist ein Riesenunterschied. Es gibt sicher Menschen, die sich nach einem Streit selbst töten, doch das ist niemals der alleinige Grund für die Tat. Der liegt ganz woanders. Ich habe nicht auf alle Fragen eine Antwort, aber ich versuche, ein verlässlicher Partner zu sein. Das ist natürlich keine Garantie, dass es ein Happy End gibt, und ich bekomme das Ende auch nicht immer mit, weil ich die Menschen nur in bestimmten Lebensphasen begleite. Manche melden sich wieder, andere nicht.

Das heißt, Sie kennen den Namen des 13-Jährigen nicht?

Stephan: Es interessiert mich gar nicht, wie jemand heißt. Es ist entscheidend, dass man ihm hilft. Das Schlimmste, was wir tun können, sind die drei Affen – nichts sehen, nichts hören, nichts sagen –, weil wir unsere Mitmenschen dann in der Krise alleine lassen. Ich schreibe mit den Ratsuchenden über eine gesicherte Plattform, denn wenn wir via E-Mail kommunizieren würden, könnten wir uns genauso gut Postkarten schreiben und sie in den Briefkasten werfen.

Warum nicht per Telefon, dann ist man sich doch schon durch die Stimme näher?

Stephan: Jugendliche rufen nicht an, die schreiben, und das am liebsten über Messengerdienste. Das ist auch das Problem von vielen – sicher gut gemeinten – Telefon-Hotlines. Und wichtig ist auch, dass man es anonym tun kann.

Erzählen Sie mal von einem typischen Corona-Fall.

Stephan: Ein Jugendlicher hat sich gemeldet, der für Videokonferenzen in der Schule den Computer seines Vaters benutzt hat. Dabei ist er dahinter gekommen, dass sein Papa eine Affäre mit einer anderen Frau hat. Das hat ihn in eine riesige Krise gestürzt, weil er noch zwei jüngere Geschwister hat und nicht möchte, dass sich seine Eltern scheiden lassen. Gleichzeitig fühlt er sich natürlich seiner Mutter verpflichtet und wusste nicht, ob er ihr davon erzählen soll.

Wie ist die Geschichte weitergegangen?

Stephan: Wir haben gemeinsam über Optionen nachgedacht, was er tun und wer ihn dabei unterstützen kann. Und ich habe ihm gesagt, dass er nicht die Polizei seiner Familie und nicht für die Dinge verantwortlich ist, die sein Vater tut. Da gibt es nicht „die Lösung“, und ich kann ihm keinen Ratschlag geben. Nur er selbst kann herausfinden, mit welcher Variante er am besten klarkommt. Sonst sage ich „mach‘ dies“ – weil ich denke, das ist die beste Lösung –, und für ihn geht damit die Welt unter, während ich meinen PC ausschalte. Das geht gar nicht.

Wie geht es nach der Corona-Krise mit dem Blog weiter? Hören Sie damit wieder auf?

Stephan: Kirche muss sich einmischen – immer. Sie muss dorthin gehen, wo es wehtut, denn das ist das Leben. Krisen wird es immer geben, dazu braucht es kein Corona. Deshalb wird es den Krisenblog vorerst weiterhin geben.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.06.2020