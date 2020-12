Coronavirus: Ausgangsbeschränkungen auch in Ludwigshafen und Speyer

Ludwigshafen/Speyer.Das Corona-Infektionsgeschehen in der Vorderpfalz spitzt sich zu. Sowohl in Ludwigshafen als auch in Speyer liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über der Marke von 300, damit führen die Städte die Liste in ganz Rheinland-Pfalz an. Auch im Rhein-Pfalz-Kreis und in Frankenthal steigen die Fallzahlen rasant an. Ludwigshafen und Speyer wollen aus diesem Grund nun eine nächtliche Ausgangssperre verhängen.

Ein entsprechender Vorschlag für eine Allgemeinverfügung sei noch am Donnerstag zur Genehmigung an die Landesregierung nach Mainz geschickt worden, teilt eine Ludwigshafener Rathaussprecherin mit. Die Ausgangsbeschränkung soll sich an dem ebenfalls am Donnerstag beschlossenen Mannheimer Modell orientieren und von 21 bis 5 Uhr gelten. Wirksam werden sollen sie am Samstag. „Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck ist in regelmäßigem Austausch mit dem Mannheimer Oberbürgermeister“, so die Sprecherin. Bereits in der Vergangenheit hatte sich Steinruck stark an der Mannheimer Corona-Politik orientiert, da sie die beiden Schwesterstädte als einen Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum begreift. Nähere Informationen zur neuen Allgemeinverfügung gibt die Verwaltung am Freitag bekannt, dann wird auch mit der Genehmigung aus Mainz gerechnet.

Frankenthal entscheidet anders

Ebenfalls angelehnt an die Stadt Mannheim plant auch die Domstadt Speyer eine nächtliche Ausgangssperre. Wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage dieser Redaktion mitteilt, hat der Verwaltungsrat am späten Nachmittag entschieden, einen entsprechenden Allgemeinverfügungsentwurf nach Mainz zu schicken.

„Darin geht es zum einen um die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die sich an denen in Mannheim orientieren. Zum anderen sollen die Besuchszeiten in Seniorenheimen zeitlich eingeschränkt werden. Bestätige die Landesregierung den Entwurf, könnten die Maßnahmen in Kraft treten. Eine Ausgangssperre sei also in der Nacht auf Freitag erstmals möglich. Näheres will die Verwaltung am Freitag bekanntgeben. „Es ist ein unheimlich dynamisches Geschehen, deshalb muss man schnelle Entscheidungen fällen“, so die Verwaltungssprecherin. Wie Ludwigshafen liegt Speyer mit einem Sieben-Tage-Inzidenz-Wert von 304 landesweit an der Spitze.

Im Frankenthaler Rathaus hat man nach Angaben einer Verwaltungssprecherin ebenfalls über eine nächtliche Ausgangssperre diskutiert. „Noch haben wir uns dagegen entschieden, da 80 Prozent unserer Coronafälle auf Infektionen in Seniorenheimen zurückgehen.“ Damit erkläre sich auch der hohe Inzidenzwert von 250,2. Allerdings stehe man im engen Austausch mit den Nachbarstädten.

