Coronavirus: Sechs weitere Todesfälle

Heidelberg/ Rhein-Neckar-Kreis.In Heidelberg und dem Rhein-Neckar Kreis sind sechs weitere Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion gemeldet. Darüber informierte das Gesundheitsamt des Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, am Dienstag.

In Heidelberg sind nach aktuellem Stand 260 Personen mit dem Virus infiziert. Das sind 31 Fälle mehr als noch am Vortag. Im Rhein-Neckar-Kreis sind mit 1127 Personen insgesamt 121 mehr mit SARS-CoV-2 infiziert. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt somit in Heidelberg bei 155,4 und im Rhein-Neckar-Kreis bei 178,2.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020