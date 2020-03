Coronavirus - so viele Fälle gibt es in der Region

Wie viele Coronavirus-Fälle sind in der Region bekannt? In diesem Artikel geben wir einen Überblick über die bestätigten Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis. Bei den Daten stützen wir uns auf die Meldungen der Kreise und kreisfreien Städte. Die Lage ist jedoch sehr dynamisch - daher geben wir bei den Karten und Grafiken auch an, wann diese zuletzt aktualisiert wurden. Bitte beachten Sie: Die Meldungen über die aktuellen Fallzahlen erreichen uns zu unterschiedlichen Zeiten, daher können sich die Zahlen auch im Laufe eines Tages ändern.

In der folgenden Grafik zeigen wir die Entwicklung der Fallzahlen seit dem 27. Februar - als der erste Patient in der Region positiv auf das Virus getestet wurde. Der Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis war zuvor im Skiurlaub in Südtirol. Die von uns dokumentierten Fälle zählen wir an dem Datum, an dem uns die entsprechende Information von den Behörden erreicht. Geht daraus hervor, wann der Test positiv ausgefallen ist, nehmen wir dieses Datum. Das ist aber nicht immer der Fall.

Sondereffekte werden in der Grafik dargestellt. Beispielsweise schossen am 7. März die Fallzahlen in die Höhe, als der Main-Tauber-Kreis über 21 neue Infektionen informierte. Die Betroffenen gehörten zu einer Reisegruppe, die in Südtirol war.

In der folgenden Grafik zeigen wir, wie viele Fälle in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis jeden Tag gemeldet wurden. Auch hier fällt der 7. März auf, an dem 21 Fäller einer Reisegruppe im Main-Tauber-Kreis bekannt wurden.

Welche Gebiete werden dargestellt?

Zwar erhalten wir vereinzelt Informationen, aus welchen Städten und Gemeinden Infektionen gemeldet werden, die Gesamtzahl der Fälle können wir aber erst auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte darstellen. Wir beleuchten in den Grafiken dabei die Metropolregion Rhein-Neckar, zu der die Städte Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, Worms, Neustadt, Speyer, Frankenthal und Landau sowie die Kreise Rhein-Neckar, Neckar-Odenwald, Rhein-Pfalz, Bergstraße, Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße gehören. Zusätzlich haben wir den Main-Tauber-Kreis hinzugenommen.

Woher beziehen wir unsere Daten?

Die dargestellten Fallzahlen beziehen wir direkt von den Landkreisen und kreisfreien Städten, die regelmäßig über die Infektionen berichten. Zudem nutzen wir die Daten der Sozialministerien in den Ländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

In der Karte zeigen wir beim Klick auf die Kreise und Städte neben den Fallzahlen auch die Einwohner. Diese Daten haben wir von den Statistischen Landesämtern Baden-Württemberg (Stand 30.9.2019), Rheinland-Pfalz (Stand 30.6.2019) und Hessen (Stand 31.12.2018) bezogen.