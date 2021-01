Cyberattacke auf Online-Unterricht: Schüler sehen pornografische Inhalte

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis.Unbekannte Täter haben am Freitagvormittag in den Online-Unterricht einer sechsten Klasse neben Musikvideos mehrere Dateien mit mutmaßlich pornographischen und rechtsradikalen Inhalten eingespielt. Nach dieser mutmaßlichen Cyberattacke hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen gegen die bislang unbekannten Täter aufgenommen, teilten sie in einer Pressemeldung mit.

Mit Bekanntwerden des vermeintlichen Cyberangriffs soll die Schulleitung das Polizeipräsidium Mannheim informiert haben. Experten für die Sicherung digitaler Spuren und IT-Beweissicherung haben die Ermittlungen aufgenommen. Neben den Beamten der Cybercrime - Inspektion werden auch Spezialisten des Staatsschutzes eingesetzt, teilten die Beamten mit.

In Zusammenarbeit mit der betroffenen Schule wird das Ereignis durch die besonders geschulten Beamten der Prävention gemeinsam mit den Schülern aufgearbeitet.

Ähnliche Vorkomnisse gab es in den letzten Tagen mehrfach. Nachdem etwa in einer Videokonferenz einer Grundschulklasse im mittelhessischen Florstadt Pornografie aufgetaucht ist, ermittelt nun die Polizei. Es gehe um den Verdacht des Verbreitens pornografischer Schriften, sagte ein Sprecher am Donnerstag in Friedberg. Es könne sein, dass sich im Laufe der Ermittlungen noch weitere mögliche Straftatbestände ergeben.

Die Lehrerinnen hätten mit den Schülerinnen und Schülern der 2. Klasse eine Videokonferenz über eine externe Software organisiert, erklärte ein Sprecher des Kultusministeriums in Wiesbaden. Dabei habe sich ein Teilnehmer mit einem angeblichen Mädchennamen eingewählt, die Lehrerinnen von der Konferenz ausgeschlossen und Pornografie gezeigt. Ein Elternteil habe den Vorfall bemerkt und gemeldet.

Nach den Worten des Ministeriumssprechers gibt es in Hessen vereinzelt Informationen darüber, dass Videokonferenzen zwischen Lehrern und Schülern gestört werden. In ganz wenigen Einzelfällen spiele Pornografie eine Rolle.

Auch in Niederbayern war am Donnerstag ein Fall bekannt geworden, bei dem sich ein Unbekannter Zugang zur Lernplattform einer Grundschule verschafft hat. Eine Achtjährige in Mainburg (Landkreis Kelheim) habe während des Online-Unterrichts Bilder eines nackten Mannes angezeigt bekommen, teilte die Polizei mit. Auch in diesem Fall sei die Lehrerin von dem Unbekannten aus dem Chatraum entfernt worden. Die Kripo ermittelt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021