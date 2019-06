Dachstuhl ausgebrannt

Weidenthal.Bei einem Brand eines leerstehenden Hauses ist am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Weidenthal im Landkreis Bad Dürkheim ein hoher Sachschaden von rund 200 000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brannte das Dachgeschoss des ehemaligen Hotels und Restaurants Birkenhof völlig aus. Das Gebäude ist derzeit unbewohnt. Die Befürchtung, es könnten sich Obdachlose darin aufgehalten haben, erwies sich schnell als unbegründet, wie die Polizei am Freitag bestätigte.

Das Feuer war am Mittwoch gegen 22.20 Uhr ausgebrochen. Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Gemeinde hatten den Brand gegen 2 Uhr am Donnerstag gelöscht. Für den Zeitraum der Löscharbeiten musste die Bundesstraße 39 komplett gesperrt werden. Warum das Feuer am Donnerstagabend ausbrach, war zunächst unklar. mics

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.06.2019