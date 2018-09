Dachstuhl brennt aus

Gorxheimertal

Brand in 300 Jahre altem Fachwerkhaus

Der Dachstuhl einer Pizzeria im Odenwald ist ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer in der Nacht zum Dienstag in dem fast 300 Jahre alten Fachwerkhaus in Gorxheimertal aus, in dem sich auch Wohnungen befinden