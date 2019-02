Dachstuhlbrand: Fünf Menschen sterben

Lambrecht.Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im pfälzischen Lambrecht sind in der Nacht zu gestern fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, handelt es sich bei den Opfern um zwei Frauen und drei Männer, deren leblose Körper in einem Raum im Dachgeschoss gefunden wurden, das vollständig ausbrannte (Bild). Als Ursache kommt nach ersten Erkenntnissen technischer Defekt oder Fahrlässigkeit infrage. Das Feuer war am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ausgebrochen, durch die enorme Hitze- und Rauchentwicklung hatten die Rettungskräfte Schwierigkeiten, sich zu den Opfern vorzukämpfen. In dem Gebäude am Ortsrand sind 23 Bürger gemeldet. Es ist nicht mehr bewohnbar.

