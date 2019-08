Der Respekt vor der Uniform sinkt, die Angriffe häufen sich. Das ist kein aktueller Trend, sondern eine Entwicklung, die sich schon seit mehreren Jahren vollzieht. Davon betroffen sind nicht nur Polizisten, sondern auch Rettungskräfte, Politessen, Fahrkartenkontrolleure oder Beschäftigte im öffentlichen Dienst – und nicht zuletzt Mitarbeiter der kommunalen Ordnungsdienste. Denn ihr Aufgabenfeld ist enorm gewachsen. Lange vorbei sind die Zeiten, in denen sich die städtischen Ordnungshüter nur um Müllablagerungen oder Hundehaufen gekümmert haben. Immer öfter geraten auch sie in brenzlige Situationen, haben es mit – häufig alkohol- oder drogenbedingt – unberechenbaren Menschen zu tun und müssen sich ständig verteidigen. In Heidelberg etwa wurde im vergangenen Jahr ein Mitarbeiter bei einem Einsatz so schwer verletzt, dass er für mehrere Wochen dienstunfähig war.

Staatliche Gewalt

Für solche Situationen müssen die Uniformierten gut vorbereitet, aber auch gut ausgerüstet sein. Andernfalls steht ihre Gesundheit, womöglich sogar ihr Leben auf dem Spiel. Die Forderung nach einer besseren Ausstattung, wie sie etwa Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck mehrfach für den Kommunalen Vollzugsdienst geltend gemacht hat, ist also vollkommen berechtigt. Allein schon deshalb, weil die Ordnungsdienste die Polizei in den Städten stark entlasten und einen wichtigen Beitrag zum Sicherheitsempfinden der Bürger leisten. Eine umfangreichere Schulung – auch für Gefahrensituationen – und die Ausstattung mit Körperkameras wären denkbare Schritte, um die Sicherheit der Mitarbeiter zu erhöhen.

Aber: Elektroschockpistolen sind dafür das falsche Mittel. Der Einsatz der Taser ist staatliche Gewalt und bedeutet damit für die Betroffenen einen erheblichen Eingriff in ihre Grundrechte, ähnlich dem Gebrauch einer Schusswaffe. Es ist gut, dass es dieses Mittel für die Polizei gibt, denn die Todeswahrscheinlichkeit fällt bei den Elektroschockern deutlich geringer aus als bei Pistolen. Dass dieses Risiko aber dennoch besteht, zeigen drei Fälle aus Pirmasens, Frankfurt und Fulda, wo Menschen nach Taser-Einsätzen starben. Ein solches Einsatzrisiko sollten einzig und allein gut ausgebildete Polizisten tragen, die mehr als drei Jahre lang auf solche Situationen vorbereitet werden. Bei allem Verständnis für die Städte, die sich um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter sorgen: Grundrechtseingriffe wie der Tasergebrauch müssen Polizeisache bleiben.

