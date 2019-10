Das „grünste“ Hotel der Region

Edenkoben.Der Gutshof Ziegelhütte in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) ist kein normales Hotel. Er regt das Gewissen an, führt zu Aha-Momenten. Und nach einem Aufenthalt in diesem Drei-Sterne-Superior wird man wahrscheinlich nie wieder bedenkenlos auf Reisen übernachten können. Das erste Klima-Hotel von Rheinland-Pfalz hat eine lange Geschichte – und einen Chef, der unglaublich viel für seinen CO2-Fußabdruck tut. Thomas Langhauser hat die ehemalige Ziegelei in den 80er Jahren gekauft. Die Besitzer hatten sie einst zu einem Restaurant umgebaut. Langhauser, damals 20, kaufte das Häuschen nebenan und erweiterte es um ein Hotel mit fünf Zimmern. Aus fünf wurden 30 – und das Thema „Umwelt“ mit einem Mal groß geschrieben. „Den Stellenwert, den das Klima heute in der Gesellschaft hat, hat es bislang nie gehabt“, sagt der 55-Jährige heute.

Vorreiter von Beginn an

Jahre bevor das Thema so öffentlichkeitswirksam wurde, engagierte sich Langhauser beim Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) und arbeitete im Arbeitskreis „Umwelt“. Ein 40-Punkte-Katalog, wie man ein Hotel möglichst umweltschonend führt, wurde ausgearbeitet. Und Viabono als „Umweltdachmarke zum Thema Reisen“ auf Initiative des Bundesumweltministeriums und des Umweltbundesamtes 2001 gegründet. Der Dehoga zählt heute neben ADAC oder Deutschem Wanderverband zu den Vollmitgliedern. Da sich Hunderte Betriebe in ganz Deutschland bei Viabono zusammenfanden, jedoch nicht vorwärts kamen, gründeten zehn im Jahr 2010 die Untergruppe „Klima-Hotel“. Der Gutshof Ziegelhütte zählte von Anfang an dazu.

Langhausers Devise: „Vermeiden, wo es nur geht.“ Während bei anderen Hotels pro Übernachtung mit Frühstück und einer warmen Mahlzeit 45 Kilogramm CO2 ausgestoßen werden, sind es im Gutshof nur 15. Der Grund: Das Hotel erzeugt mit einer Photovoltaikanlage und einem Blockheizkraftwerk den Großteil des Stromes selbst. Die entstehende Abwärme heizt den Fußboden oder das Duschwasser. „Angesichts der Tatsache, dass ein Gast 30 bis 40 Liter Wasser verbraucht, sparen wir so eine Menge CO2.“ Den Beweis liefert der CO2-Fußabdruck des Hotels, der jährlich erstellt wird.

Auf den ersten Blick sind es vielleicht belanglose Dinge, die zur positiven Bilanz beitragen: Es wird kein Kunstdünger benutzt, Leitungswasser wird karbonisiert und als Schorle angeboten, Regenwasser oder recyceltes Badewasser wird etwa für die Toilettenspülung verwendet, sparsame LED-Lampen sorgen für Licht, Bienen finden im Garten ein Zuhause. „Es ist die Summe der Kleinigkeiten“, so Langhauser. „Wir versuchen immer, eine Spur mehr zu tun, als getan werden muss.“ Bei Wanderungen bekommen die Gäste Lunchpakete mit Edelstahltrinkflaschen. „Damit sparen wir mindestens eine Plastikflasche pro Gast. Wir bieten auch Thermobecher mit Kaffee aus fairem Handel für die Abreise an. So wird auf die Coffee-to-go-Becher an Rastanlagen verzichtet.“

Die Hotelbesucher können mit der PfalzCard kostenlos auf Bus und Bahn umsteigen und die Gegend erkunden. Wer selbst fahren möchte, kann das mit dem E-Auto oder den zehn E-Bikes, die vom Hotel zur Verfügung gestellt werden. Im Restaurant wird saisonal und regional gekocht. „Momentan besonders mit Pfifferlingen“, sagt Langhauser. Dutzende Weinsorten stehen auf der Karte, alle wachsen im Umkreis.

Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden kompensiert – mit dem Klima-Hotel-Wald in Panama. „Wir forsten Brachflächen oder Weiden mit heimischen Bäumen wieder auf. Und seit zwei Jahren überkompensieren wir: Zu unserem Fußabdruck rechnen wir statt 20 jetzt 30 Prozent CO2 hinzu. Das heißt, statt 1000 Bäumen jährlich pflanzen wir 1100. Wir sind nicht nur klimaneutral, sondern klimapositiv.“

Zimmerkarten aus Holz

Ein- bis zweimal im Jahr kommen die Chefs der Klima-Hotels zusammen. „Jeder bringt neue Ideen mit.“ Das letzte Mal habe Langhauser sich die Zimmerkarten aus Holz von einem Kollegen „abgeguckt“. Wie bewertet er die Zukunft der Branche? „Die Konzerne mit Macht und Geld werden das Thema stärker vermarkten, als wir es jemals können werden.“ Schon jetzt würden einige Hotelketten klimaneutrale Veranstaltungen anbieten – was sie sonst für die Umwelt tun, sei mehr als fraglich. Zuerst werde mit Dreck geschleudert, dann würden Bäume gekauft, um scheinheilig zu kompensieren. „Man sollte die Sünden gar nicht begehen, dann muss ich mich als Hotel auch nicht freikaufen. Wir schützen die Umwelt aus Überzeugung.“

