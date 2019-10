Ludwigshafen.„Das ist eine ganz böse Überraschung“, sagt Edmund Keller. Im Gespräch mit dieser Zeitung notiert sich der Vorsitzende des Ludwigshafener Einzelhandelsverbands die drei Wochenenden, an denen die Kurt-Schumacher-Brücke wegen Wartungsarbeiten in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt werden muss. Der Seniorchef des Schuhhauses Keller hat von der bevorstehenden Sperrung nichts gewusst: „Das ist schon eine Katastrophe. Samstag ist unser Hauptverkaufstag, da kommen die Leute aus dem Odenwald und von überall her zu uns zum Shoppen.“ Gerade im Herbst, wenn die Witterung endlich wieder zum Bummeln einlade, sei die geplante Blockade für den ohnehin schon durch die Sperrung der Hochstraße Süd gebeutelten Handel in der Chemiestadt „unmöglich“.

„Aufgrund der aktuellen Verkehrssituation haben wir die Reparaturarbeiten nochmals auf den Prüfstand gestellt“, berichtet ein Sprecher der Stadt Mannheim auf Anfrage. Tatsächlich seien die Schäden an der Übergangskonstruktion bereits bei Kontrollen 2017 aufgefallen. „Im vergangenen Jahr haben wir deshalb die betroffenen Bauteile auf der Ludwigshafener Seite ausgetauscht, und nun sind die Lager auf der Mannheimer Seite dran.“ Man habe ja bei der Planung der Arbeiten nicht ahnen können, dass die Hochstraße Süd dauerhaft gesperrt wird. Schließlich sei das Projekt nichts Außergewöhnliches. Jede Brücke ruhe auf solchen Lagern, die Lasten aus dem Bauwerk aufnehmen und Schwingungen ausgleichen. Nach spätestens 20 Jahren müssten sie allerdings ausgetauscht werden. „Das Bauwerk soll ja langfristig erhalten werden. Es wäre schließlich niemandem gedient, wenn die Schumacher-Brücke nicht mehr für den Verkehr nutzbar wäre“, gibt der Sprecher zu bedenken.

Zu wenig Vorlauf kritisiert

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar reagiert mit Unverständnis auf die Ankündigung am Mittwoch: Eine solch gravierende Infrastrukturmaßnahme dürfe nicht erst zwei Tage vor der Sperrung kommuniziert werden. „Das ist nicht akzeptabel.“ Es sei nachvollziehbar und anzuerkennen, dass diese Maßnahme zum jetzigen Zeitpunkt und damit auch deutlich außerhalb des Weihnachtsgeschäfts durchgeführt wird.

„Aber Unternehmen, Pendler und auch Lieferanten brauchen Planungssicherheit und damit einen entsprechenden Vorlauf, um sich auf solche Situationen einzustellen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Maßnahme so kurzfristig kommuniziert wird, zumal die Auftragserteilung an die Baufirmen schon längst erfolgt sein dürfte“, so die IHK Rhein-Neckar. „Tatsächlich haben wir bis zum letzten Moment geprüft, ob wir die Arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt unbedingt durchführen müssen“, schildert der Mannheimer Stadtsprecher das Dilemma. Doch um vor dem Winter und dem Weihnachtsgeschäft fertig zu werden, bleibe kein Spielraum.

Verkaufsoffener Sonntag

Die Ludwigshafener Kongress- und Marketinggesellschaft (Lukom) „ist dankbar, dass der verkaufsoffene Sonntag am 3. November sowie die Adventswochenenden nicht betroffen sind.“ Zudem sei der Ludwigshafener Einzelhandel während der Sperrung aus Richtung Mannheim weiter über die Konrad-Adenauer-Brücke erreichbar. „Zwei Brücken sind zwar komfortabler, aber an einem Samstag sollte die Kapazität einer ausreichen“, findet Markus Lemberger von der Lukom. Und von der Pfalz aus bleibe die Ludwigshafener Innenstadt erreichbar.

Was die Kapazität angeht, so habe man in Mannheim bei der Terminierung der Wartungsarbeiten berücksichtigt, dass die Schumacher-Brücke werktags in 24 Stunden von 24 400 Fahrzeugen überquert wird. „Während es samstags lediglich 17 200 und sonntags 12 200 sind“, sagt der Behördensprecher. Zudem könne der Rad- und Fußweg weiterhin genutzt werden.

In den sozialen Netzwerken hagelt es Kritik: „Aus drei Wochenenden werden drei Monate und daraus drei Jahre ...100 pro“, ist Christian überzeugt. Mike Remp schreibt: „Ludwigshafen wagt den „Luxit“ und plant den Austritt aus dem deutschen Staatenbund. An der Grenze zu Baden-Württemberg soll es demnächst beginnen. Aus Stadtverwaltungs-Kreisen heißt es derweil: „Niemand hat die Absicht eine Brücke zu vernichten!“...... Leute, aufpassen.“

