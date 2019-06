Das Unfassbare kennt keine Erklärung

„Anton und Emilia sind tot. Getötet durch die Hände ihres Vaters, eines Arztes, unter tätiger Mithilfe der Mutter.“ Das ist nach den Worten von Richter Volker Wagner der nüchterne Befund, der sich hinter dem Urteil verbirgt. Dieses lautet: Lebenslange Haft für den 59-jährigen Werner H. wegen zweifachen Mordes an seinen Kindern und schwerer Brandstiftung. Da die 11. Strafkammer am Landgericht Darmstadt eine besondere Schwere der Schuld sieht, ist eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen.

Darmstadt/Mörlenbach.Seine 46-jährige Ehefrau wird wegen Beihilfe zum Mord und der schweren Brandstiftung für schuldig gesprochen und zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Beihilfe im Sinne eines gemeinsamen Plans der Eltern, selbst Hand angelegt hat sie nach Ansicht des Gerichts aber nicht.

Inwieweit die einzelnen Parteien in Revision gehen, steht noch nicht fest: Einzig Roman Schweitzer, Verteidiger von Werner H., sagt: „Das Urteil wird sicherlich per Revision überprüft.“ Dabei kann es am Ende nur darum gehen, die besondere Schwere der Schuld anzufechten. Sebastian Göthlich wird sich erst noch mit seiner Mandantin beraten, ist sich aber sicher: „Es ist eine Dimension, die es fast verbietet, das Urteil nicht zu überprüfen.“ Er plädierte auf Freispruch für die angeklagte Mutter. Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge, der für beide Angeklagte eine lebenslange Haftstrafe forderte, hält sich ebenfalls bedeckt. „Unmittelbar nach Verkündung des Urteils werde ich mich nicht dazu äußern.“ Nur so viel: Das Gericht habe sich größte Mühe gegeben und den Ausführungen könne er durchaus folgen.

Richter Wagner geht es an diesem Tag weniger um das Verständnis, sondern vielmehr um das Verstehen. Dies fällt nicht leicht, denn das Verstehen verlangt Erklärungen. Und dabei stößt er in seiner mehr als eine Stunde dauernden Erklärung an Grenzen. Immer wieder kann er sich Dinge, vor allem den Tatablauf betreffend, vorstellen, doch überzeugt davon ist er nicht. Dies hat auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit zu tun, mit der viele der an dem Prozess Beteiligten vor dem Geschehen stehen.

Folgsam bis zum Schluss

Wagner rückt an diesem Tag die Tötung der Kinder in den Mittelpunkt seiner Begründung, die finanzielle Misere der Eltern durch das Insolvenzverfahren stellt er an die Seite. Er möchte den Kindern gerecht werden, eine den Angeklagten selbst verschuldete Situation als Rechtfertigung, hat für ihn dabei keinen Platz. Vielmehr geht es ihm um einen ganzheitlichen Blick, auch um die Persönlichkeiten zweier Mediziner, die den Eid des Hippokrates geschworen und sich somit dem Guten im Menschen verpflichtet haben.

Hier der schwergewichtige, narzisstische und egomanische Werner H., da die zierliche, durchaus empathisch erscheinende Christiane H., die ihrem Mann bis zuletzt „folgsam“ gewesen sei. Die bis heute nicht aufbegehrt habe, ihm sogar bis zum versuchten Selbstmord in die Garage gefolgt sei und vieles mitgetragen habe; 2900 Paar Designerschuhe wegen einem Schuhfetisch ihres Mannes sprechen eine deutliche Sprache. Oder 150 000 Euro für Sportwagen, aber keine 7000 Euro für die Sozialversicherung, die das Insolvenzverfahren letztlich ins Rollen brachten – vieles hat sich im Lauf der Jahre aufgrund eigener Unzulänglichkeiten verschoben, wofür der Richter keinerlei Verständnis hat. Beide seien daher mit Blick auf die anstehende Zwangsräumung ihres Hauses überzeugt gewesen, dass für die Familie das Ende gekommen sei. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass es einen Plan zwischen den beiden gab, ganz im Sinne „alle oder keiner“ und Werner H. der Urheber war. „Und sie hat mitgemacht, denn es war auch in ihrem Interesse, dem Ganzen ein Ende zu bereiten.“

Dass die Kinder in die Pläne eingeweiht gewesen seien, bewertet der Richter als „völligen Quatsch“. Vielmehr hätten die Eltern ihre Kinder nicht in einer Welt zurücklassen wollen, in der sich ihrer Meinung nach alle gegen sie verschworen hatten. Vor allem habe Werner H. das Feld nicht als Verlierer verlassen, stattdessen die Kinder opfern wollen. Wagner sagt es ganz deutlich: „Die Kinder würden noch leben ohne den Angeklagten. Und sie sind tot, durch ihn und der Mithilfe seiner Frau.“ Später fügt er hinzu: „Sie wissen ganz genau, dass ihre Kinder das nicht verdient haben.“

Zwei Tatwerkzeuge, zwei Täter?

Richter Wagner verweist an diesem Tag auch die Version der Medikamentenüberdosis und eine dadurch beeinträchtigte Handlungsfähigkeit ins Reich der Fabeln. Werner H. habe seine Kinder bei vollem Bewusstsein getötet, jeweils 25 Hammerschläge auf den Kopf und ganz präzise angesetzte Messerstiche und -schnitte hätten nicht erfolgen können, wenn er sediert gewesen wäre. Auch die Vorbereitungen für das in Brand setzen des Hauses hätten so nicht geschehen können. Werner H. stellte zudem in einer Aussage fest, den Zeitungsausträger gehört zu haben, sei überrascht gewesen, dass die Feuerwehrsirenen zu hören waren. Indizien, die für ein klares Bewusstsein sprechen. „Die Beruhigungsmittel wurden erst in der Garage eingenommen“, ist sich Wagner sicher.

Die Tat selbst ist ein von Werner H. beschriebenes „Gemetzel“, es gibt zwei Tatwerkzeuge in Form eines Zimmermannhammers und eines Jagdmessers. Gibt es auch zwei Täter? Zumal die Schlafkleidung der beiden Angeklagten viele Blutspuren aufweist. Es mag so gewesen sein, sagt Wagner, aber überzeugt davon, dass Christiane H. mit dem Messer selbst Hand angelegt hat, ist er nicht. „Dass eine Mutter das tut, kann man nicht glauben“, meint der Richter. Beide ziehen sich noch um, im Haus wird Benzin verschüttet, die Vorbereitungen erinnern an ein Szenario, das fast schon wie ein Fanal aussieht. Aber auch das wäre ohne Christiane H. nicht gegangen „und dessen muss sich Werner H. auch sicher gewesen sein“, sagt der Richter. Die Eltern wollen sich schließlich – wie verabredet – das Leben nehmen, ein Indiz dafür ist auch der Zettel für die Nachbarn mit der Bitte, sich um die Schildkröten im Garten zu kümmern. Doch es kommt anders. Die Zeit ist fortgeschritten, die Kinderzimmer brennen und beide werden offenbar durch die heranrückende Feuerwehr überrascht, nehmen in der Garage eine Überdosis an Beruhigungsmitteln und schlafen ein. Mit dem Vorsatz, dass der laufende Motor ihres Wagens genügend Kohlenmonoxid ausstößt und sie vergiftet. Der Katalysator macht ihnen einen Strich durch die Rechnung, die Staatsanwaltschaft wertet den Suizidversuch daher auch als „untauglich“.

Es geht an diesem elften und letzten Verhandlungstag um noch viel mehr. Warum wurde keine neue Wohnung gesucht, warum griff der Mutterinstinkt nicht? Es sind Fragen wie diese, die letztlich unbeantwortet bleiben. Am Ende steht auch die Suche nach dem Verständnis für das Verstehen für etwas, das abseits jeglicher menschlicher Vorstellungskraft liegt. Aber auch darauf gibt es keine Antwort.