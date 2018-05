„Das war eine Schnapsidee“

Anzeige

Die Tat ereignet sich demzufolge in einer unruhigen Stimmung. In Herxheim habe es sehr viel Gerede und pessimistische Stimmen über die geplante Unterkunft gegeben, erzählt der 25-Jährige. Sein 34 Jahre alter Mitangeklagter ergänzt später: „Viele haben gesagt: Wenn die da sind, ist es ja nur noch eine Frage der Zeit, bis ein Mädchen belästigt wird oder die Kinder nicht mehr alleine in die Kita oder die Schule laufen können.“

Kurz vor der Tat habe die Männer auch ein flaues Gefühl gepackt. „Niemand von uns wollte das dann noch machen, aber keiner war stark genug, um zu sage: Ey, ich zieh den Schwanz ein“, meint der 25-Jährige. Das Ausmaß des Brandes sei so nicht beabsichtigt gewesen.

Für den Vorsitzenden Richter Jörg Bork nicht nachvollziehbar: „Da wundere ich mich schon, wieso man vier Fünf-Liter-Kanister mitnimmt, wenn man keinen großen Schaden anrichten will“, sagt Bork. Der Staatsanwaltschaft zufolge war das Feuer in dem Betonbau zwar von außen nicht zu sehen, richtete im Inneren aber großen Schaden an.

Mit Tankstellenvideo überführt

Die beiden Männer wurden im April 2016 festgenommen. Den Ermittlern half dabei vor allem ein Video, das eine Kamera an der Tankstelle aufgenommen hatte. Es zeigt zwei Personen, die in der Tatnacht Kanister mit Kraftstoff füllen. Danach veröffentlichte die Polizei Phantombilder und einen Fahndungsaufruf. Beide Angeklagte standen in der Vergangenheit immer wieder vor Gericht, zum Beispiel wegen Sachbeschädigung, Beleidigung oder Drogenbesitz. Einen rechtsextremen Hintergrund, wie die Staatsanwaltschaft vermutet, bestreiten die Männer aber: „Die Tat war natürlich politisch motiviert, aber nicht rechts“, sagt der 25-Jährige. Davon geht auch seine Verteidigerin aus: „Ein solcher Zusammenhang ist absolut abwegig. Diese Vermutung ist anderen Taten geschuldet und geradezu gehypt worden.“

Die Motivation der Tat beschäftigte auch Richter Bork. Immer wieder fragt er nach Details, um das Geschehene nachvollziehen zu können. Die Männer berichten am ersten Verhandlungstag mehrere Stunden lang. Auf die Frage, was sie dazu befähige, den „Geist der Herxheimer Bürger“ zu vertreten, haben die Angeklagten aber keine Antwort.

