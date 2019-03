„Das war russisches Roulette“

Rhein-Neckar.Richter Bernd Schmidt schüttelt den Kopf: „Es war russisches Roulette, was Sie da gemacht haben. Es hatte keiner von Ihnen in der Hand, dass das so glücklich ausging“, sagt er zweimal zu den beiden Angeklagten. Das Amtsgericht Lampertheim hat gestern einen 19-Jährigen und einen 30-Jährigen wegen eines illegalen Autorennens zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Der 19-Jährige bekam eine

...