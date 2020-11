Dauerbaustellen auf A656 und A6 sind Geschichte

Rhein-Neckar.Zwei große Dauerbaustellen in der Metropolregion gehen in diesen Tagen dem Ende entgegen. Auf der A656 zwischen Mannheim und Heidelberg herrscht schon wieder freie Fahrt – zumindest für die Winterzeit. Im Frühjahr wird es hier noch einmal jeweils einspurig und damit eng. Und auf der A6 zwischen Sinsheim und Wiesloch/Rauenberg liegen die Arbeiten ebenfalls in den letzten Zügen. Hier sollen die drei Spuren in jeder Fahrtrichtung voraussichtlich im Dezember noch vor dem Weihnachtsfest zur Verfügung stehen. Dies sagte ein Sprecher der Gesellschaft ViA6 West, die die Autobahn seit 2017 ausbaut und bis zum Jahr 2046 auch unterhalten wird.

Derzeit sind die Spuren ganz links noch gesperrt, damit die Arbeiter geschützt den Mittelstreifen in Sicherheit herstellen können. Laut Unternehmenssprecher Michael Endres habe der Zeitplan einigermaßen eingehalten werden können. Lob gab es von den Anliegerkommunen und Verkehrsteilnehmern, weil erkennbar jeweils auch samstags bis 16 Uhr gearbeitet worden war. „Das macht Eindruck“, weiß Endes um die Reaktionen.

Weiterhin Tempo 80

Schon verschwunden ist die Baustelle bei Mannheim-Seckenheim auf der A656. „Aber nur vorübergehend“, mahnt der Seckenheimer Autobahnpolizeichef Claus Hering. Nach der Frostperiode wird die Baustelle nochmals eröffnet. Dann werden die anderen Richtungsfahrbahnen im Anschluss an die bereits fertiggestellte Brücke über den Bahnhof Friedrichsfeld erneuert. Weil die Mittelstreifenüberfahrten aus diesem Grunde auch nur provisorisch geschlossen worden sind, gelte hier nach wie vor Tempo 80, erläutert Hering. „Wenn hier ein Unfall passiert, dann haben die Gleitwände nicht die benötigte Standfestigkeit“, so der Polizist.

Gleichwohl ist Hering mit dem Verlauf der vierjährigen Bauzeit – aus verkehrspolizeilicher Sicht – hochzufrieden: „Mir gedenkt keine Baustelle, an der so wenig passiert ist.“ Verantwortlich sieht er dafür das seinerzeit ausgesprochen kontrovers diskutierte und in langen Runden ausgehandelte Sicherheitskonzept. Das beinhaltete unter anderem Tempo 40 im Engpass der Baustelle, eine eigene Rettungsgasse und Hydranten für eventuelle Fahrzeugbrände. „Am Anfang hat man ja gedacht, die Baustelle würde die ganze Region lahmlegen“, erinnert sich der Verkehrspolizist. Doch lange Staus habe es tatsächlich nur am Anfang gegeben. Schließlich habe sich der Verkehr mit der fast parallel verlaufenden Bundesstraße 535 und der nördlichen A659 zwischen Viernheim und Weinheim Ausweichrouten suchen können. So habe es lediglich in den Stoßzeiten zwei bis drei Kilometer langen zähfließenden Verkehr gegeben.

Die Kollegen in Mannheim-Sandhofen auf der A6 hätten ein anderes Sicherheitskonzept gefahren, sagt Hering. Dort habe es mehrere tödliche Unfälle am Stauende gegeben, sieht er sein rigoroses Eintreten für das umfassende Sicherheitskonzept bestätigt.

Nachbarbrücken auch kaputt

Ein wenig ärgert den Fachmann für Verkehrssicherheit allerdings, dass auf der A656 nach fast jahrzehntelangen Planungen in diesem Zuge nicht auch die beiden anderen maroden Brücken rund um die Baustelle saniert worden sind. Denn die Überfahrten über die Frierichsfelder Straße und über die Neckarhauser Straße sind ebenfalls in einem bedenklichen Zustand. Es sei absehbar, dass hier auch bald saniert werden müsse und der nächste Engpass drohe. Ebenfalls ein Kritikpunkt: Auch nach der Sanierung gibt es auf 800 Metern Länge in beiden Fahrtrichtungen keinen Standstreifen, was eigentlich längst Standard auf deutschen Autobahnen ist. „Wenn also einer mit seinem Wagen liegen bleibt, dann steht er mitten auf der Fahrbahn“, sagt Hering. Aber diese Maßnahmen seien halt nun mal nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens gewesen, kennt auch er die planungstechnischen Sachzwänge.

Auch das Regierungspräsidium zieht zufrieden Bilanz. Es gab nur wenige Zwischenfälle. Ein Arbeiter wurde durch einen geplatzten Hydraulikschlauch verletzt. Und die Bahn habe vereinbarte Sperrpausen teilweise kurzfristig verschoben, so dass die Bauarbeiten nicht wie geplant stattfinden konnten. Insgesamt musste die A656 aus Baugründen zwölf Mal für den Verkehr gesperrt werden. Was die Kollegen besonders ärgerte: Die Lärmschutzwände auf der neuen Brücke waren noch nicht richtig aufgestellt, da hatten schon Schmutzfinken großflächig den Inhalt mehrerer Spraydosen auf dem Metall verteilt. Da die Wandelemente speziell beschichtet sind, lassen sich die Grafitti nicht entfernen.

