Dauerhafte Unterbringung angeordnet

Anzeige

Im Prozess um die Todesfahrt von Gommersheim hat das Landgericht in Landau den Angeklagten vom Vorwurf des Mordes freigesprochen und die dauerhafte Unterbringung des 35-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Er habe den Lebensgefährten seiner Mutter absichtlich überfahren. „Hier sitzt ein psychisch schwer kranker Mensch, der aus unerklärlichen Gründen einen Menschen getötet hat, der ihm nahestand“, so der Vorsitzende Richter Jörg Bork.