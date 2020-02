Dealer muss acht Jahre hinter Gitter

Mannheim/Hemsbach.Das Landgericht Mannheim hat am Donnnerstag einen 30-jährigen Hemsbacher wegen Drogenhandels zu einer achtjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Allerdings eröffnete das Gericht dem Angeklagten die Chance, schon nach vier Jahren aus der Haft entlassen zu werden. Zunächst muss er eine Gefängnisstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten verbüßen, anschließend wird der drogensüchtige Mann für 18 Monate in eine Entziehungsanstalt eingewiesen. Sollte er sich in der Haft nichts zuschulden kommen lassen und die Drogentherapie erfolgreich abschließen, könnte er vorzeitig freikommen. Damit würdigte das Gericht unter dem Vorsitz von Richterin Brigitte Krenz nicht nur das umfassende Geständnis des Angeklagten, sondern auch seine glaubwürdigen Bemühungen, von der Sucht und dem Handel mit Drogen loszukommen.

Alles in allem ging es in dem Verfahren um 3800 Ecstasy-Tabletten, 24 Kilogramm Marihuana, 17 Kilo Amphetamin, 6,3 Kilo Haschisch, 2,6 Kilo der Partydroge MDMA und knapp 500 Gramm Kokain. Wie berichtet, hatte der Hemsbacher schon vor seiner Festnahme freiwillig die Drogenberatung aufgesucht und an der Abendschule das Abitur nachgeholt. Staatsanwalt Alexander Link hatte eine Haftstrafe von acht Jahren und sechs Monaten beantragt. Der Verteidiger des Angeklagten, Achim Flauaus, hatte für eine Haftstrafe von höchstens sechs Jahren plädiert.

„Versteck glich Einkaufsmarkt“

Flauaus hatte betont, dass man die Taten seines Mandanten auch in Relation zu seinem Komplizen sehen müsse, der im Mai 2019 bei der Übergabe von zehn Kilogramm Amphetamin an eine verdeckte Ermittlern in Weinheim ebenfalls verhaftet worden war und mittlerweile zu einer siebenjährigen Haftstrafe verurteilt worden ist. Der Komplize sei wegen einer größeren Zahl von Straftaten verurteilt worden.

Dieser Auffassung folgte die vierte Strafkammer allerdings nicht. Die Beweisaufnahme habe Hinweise darauf ergeben, dass der Angeklagte in der Struktur eines organisierten Drogenhandels über seinem Komplizen gestanden habe. Das Gericht sah zudem Anzeichen dafür, dass zumindest ein Teil der Drogen in Weinheim hergestellt worden sein könnte. Die Verstecke könne man fast als Drogen-Einkaufsmärkte bezeichnen, so Richterin Krenz. pro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020